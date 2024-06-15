【真作】新谷鉄僊/猛虎図/掛軸/名家伝来/AD-394

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【真作】【参考】新谷鉄僊 明治19年(1886年)～昭和37年(1862年).名古屋に生まれる。はじめ岡本柳南に画を学び、のちに橋本独山に学ぶ。中区松ヶ枝町に住み、後に中京画壇で活躍。花鳥画を得意とする。昭和37年歿。享年75歳。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙、表装共に多少の薄汚れあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 202cm × 幅 69cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。