No.346【新品未使用】やちむん　オーバルプレート(中)② 1枚

⭐️即購入OKです⭐️⭐️プロフの確認もお願いします⭐️*✭˚・゜✧*・゜*✭˚・゜✧*・゜*✭˚やちむん オーバルプレート(中)② 1枚【size】横約23.4㎝×縦約19.2㎝×高約2.1㎝ 縁が可愛らしいオーバルプレート☆メイン料理やトースト皿、デザート皿…カフェプレートにも素敵です♡【補足】沖縄陶器(ヤチムン)は手作りなのでひとつひとつ模様や色合い、形(歪み)や釉薬のむら、貫入等の違いがあり魅力的♡全国のうつわ好きさんのInstagramにも登場しているやちむん(*ˊᵕˋ*)インスタ映えもバッチリ♡人気作家さんの器を手に入れるために日帰りで来沖される方もたくさんいらっしゃいます☆和食器や洋食器との相性もいいですよ♪ *✭˚・゜✧*・゜*✭˚・゜✧*・゜*✭˚◎やちむんはひとつひとつ手作りなので 模様や色合い、形(歪み)や釉薬のむら、 貫入等の違いがあり魅力的です♡ ◎他にもやちむんを出品しています♪ まとめ買い大歓迎です✧*。٩(ˊᗜˋ*)و✧*。 送料分のお値引きも出来ますので お気軽にコメントください(•᎑•)♡◎値下げ交渉はご遠慮ください。 皆様に平等にご購入いただくため、送料調整分以外のお値下げはお断りいたしております(\u003e_\u003c)◎素人の撮影ですので撮影の環境により 商品の色味が実物と異なる場合が ございますのでご了承ください。 気になられる方は申し訳ありませんが ご遠慮ください(__)



TS＋ オーバルプレート 雅峰窯/市野秀之 - やちむん・琉球ガラスなどの ...



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