2人掛け ソファ 革　チェスターフィールド白 イタリア家具　クラシック　レトロ

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2人掛けのソファです。使用期間1年。汚れはほぼ見当たりませんが、素人チェックですので、ご理解ください。お揃いの1人掛けのソファも出品中です★size...縦74×横144×奥行き76㎝ (全て最長部分で測定)※定価よりだいぶお安く出品しております。11月末までに手放す予定で、今からお譲り可能です。テイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風、アンティーク・クラシック、インダストリアル、エレガント、カントリー調、コースタル・海岸風、シャビーシック、シンプル・ベーシック、ナチュラル、ポップ・カジュアル、ミッドセンチュリー、モダン、レトロ・ミッドセンチュリー、西海岸・マリン風、姫系・フェミニン・ロマンチック、北欧、ロココ調、クイーン・アン様式、チェスターフィールド、ボタンカラー···ホワイト、白、ベージュ、クリーム色主な張り地···人工皮革（合成皮革）#家具#生活雑貨#机#北欧#シンプル#ロココ調#アンティーク#シャビー#グレー#ゴージャス#セレブ#ダマスク#アラベスク#インスタ #ランチョンマット#テーブル#テーブルクロス#テーブルランナー#チェスト#サイドボード#フランフラン#ケユカ#カリモク#Francfranc#ザラホーム#IKEA#ニトリ＃アフタヌーンティー#ホワイト#モノトンーン#白黒#白#アンティーク#レトロ#シャビーシック#豪華#ウッディー#ゴールド#フレンチ#フレンチシャビー#ブロカント#フリル