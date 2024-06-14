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S.I.C. CLASSICS 2007 ハカイダー\u0026バイク
商品番号 Y51795853873
商品名

S.I.C. CLASSICS 2007 ハカイダー\u0026バイク
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◾️閲覧いただきましてありがとうございます。◾️開封品で現状品となります。◾️コレクションケースにてディスプレイしておりました。◾️付属品は全て揃っております。◾️S.I.C.オフシャルディオラマストーリーのミニブックも付属しております。◾️外箱にスレ、キズ等があります。◾️古いフィギュアになりますので、経年劣化等中古品へのご理解のもと、購入ご検討していただきますよう、お願いいたします。
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