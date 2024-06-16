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【グレー】ソファー 2人掛け 肘付き 天然木脚 幅約110cm 簡単組み立
商品番号 A48973967137
商品名

【グレー】ソファー 2人掛け 肘付き 天然木脚 幅約110cm 簡単組み立
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 6,216 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材：本体枠\u0026脚:天然木張り材:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム、ポリエステル、Sバネカラー：グレーWF296359CAA商品サイズ：幅108×奥行63×高さ68cm梱包個口：1梱包サイズ：90*46*34.5cm重量（Netweight）：16.3kg重量（Grossweight）：19kg生産国：中国組立品/完成品：組立品アピール情報：さらりと気持ちいいファブリック適度な硬さ、心地よい弾力広々どっしり、余裕の構造デザインと高級感にこだわったソファ細かいところでもこだわり
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