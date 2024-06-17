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わんわん物語　トランプ\u0026レディ　ペアマグカップ
商品番号 V13277998081
商品名

わんわん物語　トランプ\u0026レディ　ペアマグカップ
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ペアマグカップです！使用しない為出品致します。未使用ですが、箱などない状態です。美品です。カップをくっつけるとハート型に窪みがあり、可愛らしいです。アメリカディズニーテーマパーク（ディズニーランド＆ワールド）で販売されていたアイテムです♪◆2015年発売◆「わんわん物語」レディ＆トランプのマグカップです♪◆サイズ：各高さ約10cm、直径8cm発送の際は、割れないよう丁寧に梱包し発送致します。お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)カラー···レッドグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、マグカップ素材···陶磁器(セラミック)
http://narcologia.ru/goods/enquire775989.html
http://narcologia.ru/goods/stage109097.html
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