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ロイヤルコペンハーゲン コップ ペア
商品番号 E36332109570
商品名

ロイヤルコペンハーゲン コップ ペア
ブランド名 ロイヤルコペンハーゲン
特別価格 税込 1,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ロイヤルコペンハーゲンのコップです。未使用なので使っていただける方ぜひ〜！お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···ペア(2つ)、コップ素材···陶磁器(セラミック)
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