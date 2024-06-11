ROLAND CUBE STREET キューブストリート キャリングケース

ローランドキューブストリート専用キャリングケース付です。本体重量5.2kg主に自宅で使用していました。自宅から持ち出して使用する事も有りましたが、屋内のみです。動作に問題はありませんでした。本体取手の、端の部分に少々錆が出ています。キャリングケースに使用感が有ります。付属品は電源ケーブルです。NC.NRでお願いいたします。



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