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水石、盆石、菊花石、孔雀石、梅花石、白山、九頭竜、骨董品、オブジェ、根尾、永平寺
商品番号 J91038088105
商品名

水石、盆石、菊花石、孔雀石、梅花石、白山、九頭竜、骨董品、オブジェ、根尾、永平寺
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

岐阜県・石川県・福井県に跨がる白山信仰のメッカ、白山より産する九頭竜梅花系オレンジ母岩・台付き石になります。石質は非常に硬く重いメノウ化した石で根尾産孔雀石と類似します。サイズは高さ台込み１8.２cm×14.３×７.０cm重さ２１２７g
http://narcologia.ru/goods/approximate340820.html
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