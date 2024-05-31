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- 専用 ＭＭＡ メトロポリタンミュージアムグッズ カバのウィリアム君 3体set
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商品詳細
メトロポリタン美術館幸せを呼ぶ青いカバウィリアム君ファミリーのご紹介です。有名な青い居眠りカバです。3体セットとなります。画像10枚目に載せましたが中サイズ左足にリペア跡があります。綺麗にリペアできましたが気になる方はご購入お控えくださいねターコイズブルーの綺麗なお色でとても可愛らしいカバさん達です。ＭＭＡのスタンプ有りニューヨークのメトロポリタンミュージアム約30年前のお品となります。19×6×高さ11cm5.5×10×高さ9cm8.8×4×高さ4cmハーマンミラーイームズジョージネルソンイサム・ノグチアンディ・ウォーホルマリリン・モンローキャンベルスープピーターマックスキースヘリング柳宗理アレキサンダージラードエーロ・サーリネンアルネ・ヤコブセンハンスJウェグナーブルーノマットソン剣持勇ミッドセンチュリースペースエイジ北欧スタイルイッタラアラビアマリメッコ
http://narcologia.ru/goods/voiceless589159.html
http://narcologia.ru/goods/rouge477710.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial423116.html
専用 ＭＭＡ メトロポリタンミュージアムグッズ カバのウィリアム君 3 ...
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ＭＭＡ メトロポリタンミュージアムグッズ カバのウィリアム君 3体set ...
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メトロポリタンミュージアムグッズ ウィリアム カバ-
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メトロポリタンミュージアムグッズ ウィリアム カバ | labiela.com
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