マリアムストーン 天然石 鉱物 置物インテリア スフィア 丸玉 ゴールド 金運

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●マリアムストーンは聖母マリアにつながる石だとされ、中東では何千年もの間お守りとして大切にされてきた石です。別名カリグラフィストーン、またはエレファントスキンジャスパーとも呼ばれています。この石は海草や葦などの植物、それに加え貝の化石に鉄やヘマタイトなどが混ざってできた鉱物であると言われています。★実物撮影★天然石のため、多少の傷・凹み・インクルージョンなどあります。写真の商品と実際の商品はブラウザ環境によって、多少色味が異なる場合がございますので、予めご了承くださいませ。管理番号、003#鉱物#天然石#パワーストーン#小物ファッション#お守り#魔除け#開運#幸運#風水晶#ラッキー#置物インテリア#スフィア#丸玉#ブラック#一点もの素材···石材種類···風水カラー···ゴールド