ベアリング　ツインペダル　シャフト

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商品詳細
カノウプスショップオリジナルのツインペダルシャフトです。当方シングルに変更するので出品します。ベアリング支持でガタが殆どなく滑らかに動きます。種類···その他
http://narcologia.ru/goods/competitive622281.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi547647.html
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