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ベアリング　ツインペダル　シャフト
商品番号 B93663584817
商品名

ベアリング　ツインペダル　シャフト
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カノウプスショップオリジナルのツインペダルシャフトです。当方シングルに変更するので出品します。ベアリング支持でガタが殆どなく滑らかに動きます。種類···その他
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