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ビンテージ　人形　７人の小人　陶器　置物　インテリア　欧州　工芸品　美術品　D7
商品番号 D24045560271
商品名

ビンテージ　人形　７人の小人　陶器　置物　インテリア　欧州　工芸品　美術品　D7
ブランド名 Dsmall
特別価格 税込 7,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージ陶器製７人の小人のオブジェです。保管上の経年変化が見られますが、とても可愛い年代物です。#gesundの人形　商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundの銅像アート彫像商品はこちら　#gesundの絵画アート彫像商品はこちら#gesundのインテリア　商品はこちら#gesundのホビー商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。ヨーロッパ　イタリア　アンティーク　ビンテージ　人形　７人の小人　彫像　フィギュア　オブジェ　置物　工芸品　インテリア　北欧　モダニズム　柳宗理　海岸風　お洒落　アデリア　ローズボール　アート　芸術　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　暮らしの道具　MoMA　99A19H05203A2764
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