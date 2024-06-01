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陶板　額縁入り
商品番号 M59081726817
商品名

陶板　額縁入り
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...額縁入り陶板素材...陶器・磁器テイスト...和風サイズ:縦約36㎝　　　横約48㎝未使用ですが、箱にも入れずに置いてた為、額縁が古い感じです。
http://narcologia.ru/goods/protein776234.html
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