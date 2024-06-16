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- Demain(ドマン) ✴︎ フルーツ・ケーキ皿 平皿 5枚 プレート
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商品詳細
イタリア製 Demain(ドマン)の陶器でできた食器セットです。数年前に百貨店で購入しました。華やかであり、上品でエレガントな雰囲気がとても素敵です。未使用品となりますが自宅にて保管していました。あまり気にならないとは思いますが、写真1枚目の通り、2枚目の皿の上の部分がほんの少しだけ色が取れています。スタンド付きです。不要な方は100円値引きします。状態は写真にてご確認をお願い致します＊〈サイズ〉直径：約14cm厚さ：約1.5cm・お値下げ不可商品・他にもいろいろな食器を出品しています。#ドマン#ケーキ皿#フルーツ皿#食器#カフェ#demain#フルーツ柄#コースター #食器 #陶器#食器コレクション#エレガント#上品#レトロ#フルーツ#ケーキ#クッキー#菓子皿#オシャレ#オシャレ皿#レース皿#飾り物#飾り皿#プレート#洋食器◯素材陶磁器(セラミック)
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