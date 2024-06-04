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- Ｌ１６６ 水指 『手塚祥堂造』『青磁』『平水指』 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 13cm横幅 約 21cm※素人の測定のため、誤差がございます。汚れが少々あります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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