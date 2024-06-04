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Ｌ１６６　水指　『手塚祥堂造』『青磁』『平水指』　共箱　茶道具
商品番号 V20137767454
商品名

Ｌ１６６　水指　『手塚祥堂造』『青磁』『平水指』　共箱　茶道具
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　13cm横幅　約　21cm※素人の測定のため、誤差がございます。汚れが少々あります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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