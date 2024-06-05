

完全手彫り 幸せを呼ぶ平和観音さま 作品番号 J−11 彫刻家 岩村一博 ...



完全手彫り 幸せを呼ぶ平和観音さま 作品番号 J−11 彫刻家 岩村一博 ...



完全手彫り 幸せを呼ぶ平和観音さま 作品番号 J−11 彫刻家 岩村一博 ...



平和観音さま 実物・立体作品 作品番号 B−3 彫刻家 岩村一博 ...



完全手彫り 平和観音さま 作品番号 F−７ 彫刻家 岩村一博 - www ...



一木の中から誕生、平和観音さま 作品番号Ｔ−21 彫刻家 岩村一博 ...



優しい平和観音さまの特別奉納 作品番号G−8 彫刻家 岩村一博 | www ...



完全手彫り 平和観音さま 作品番号 F−７ 彫刻家 岩村一博 - www ...



優しい平和観音さまの特別奉納 作品番号G−8 彫刻家 岩村一博 | www ...



半抽象の平和観音さま 木彫・彩色 作品番号 D−5 彫刻家 岩村一博 ...



平和観音さま 実物・立体作品 作品番号 B−3 彫刻家 岩村一博 ...



一木の中から誕生、平和観音さま 作品番号Ｔ−21 彫刻家 岩村一博 ...



完全手彫り 幸せを呼ぶ平和観音さま 作品番号 J−11 彫刻家 岩村一博 ...



平和観音さま 特別配布キャンペーン 作品番号 Ｍ−14 彫刻家 岩村一博 ...



完全手彫り 平和観音さま 作品番号 F−７ 彫刻家 岩村一博 - www ...

平和観音さまシリーズです。尚、今回は特別奉納価格ですので、よろしくお願いいたします。私が作る観音さまは観音菩薩であり「観音経」「般若心経」に登場する菩薩の一尊であると思われます。観音菩薩はあらゆる人々の苦しみや願いを聞くため、三十三の姿に変化され、世の中のありとあらゆる人を救っておられます。私の作品、平和観音さまも色んな姿に変身されこの世に誕生されます。そして、多くの人々を救っておられます。作品番号 Ｊ−11制作日 2002年3月21日 作品の底に、いわむら観山 のサイン有り。現在の本人です。1⃣ この平和観音さまは、長崎県佐世保の烏帽子岳山頂にて1986年、今から37年前に本人によって創作、誕生されました。2⃣ 始めは、子供の安産の為に創られたものですが、現在は多方面に不思議な力で活躍されてます。3⃣ この観音さまは、一木の桧から自然にお顔も、容姿も違う木彫りの観音さまがお生まれになります。今回、アトリエにある作品の中から、20点程出品しますので、私の作品に関心ある方、作品に心ひかれる様でしたら、是非御検討下さい。 彫刻家 岩村一博