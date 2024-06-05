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完全手彫り　幸せを呼ぶ平和観音さま　　　作品番号 J−11　　彫刻家　岩村一博
商品番号 I49801106426
商品名

完全手彫り　幸せを呼ぶ平和観音さま　　　作品番号 J−11　　彫刻家　岩村一博
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 34,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

平和観音さまシリーズです。尚、今回は特別奉納価格ですので、よろしくお願いいたします。私が作る観音さまは観音菩薩であり「観音経」「般若心経」に登場する菩薩の一尊であると思われます。観音菩薩はあらゆる人々の苦しみや願いを聞くため、三十三の姿に変化され、世の中のありとあらゆる人を救っておられます。私の作品、平和観音さまも色んな姿に変身されこの世に誕生されます。そして、多くの人々を救っておられます。作品番号　Ｊ−11制作日　2002年3月21日　　　作品の底に、いわむら観山　　　　のサイン有り。現在の本人です。1⃣　この平和観音さまは、長崎県佐世保の烏帽子岳山頂にて1986年、今から37年前に本人によって創作、誕生されました。2⃣　始めは、子供の安産の為に創られたものですが、現在は多方面に不思議な力で活躍されてます。3⃣　この観音さまは、一木の桧から自然にお顔も、容姿も違う木彫りの観音さまがお生まれになります。今回、アトリエにある作品の中から、20点程出品しますので、私の作品に関心ある方、作品に心ひかれる様でしたら、是非御検討下さい。　　　　　　　彫刻家　　岩村一博
http://narcologia.ru/goods/peroration310715.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate375577.html
http://narcologia.ru/goods/enquire248389.html
完全手彫り　幸せを呼ぶ平和観音さま　　　作品番号 J−11　　彫刻家　岩村一博
完全手彫り 幸せを呼ぶ平和観音さま 作品番号 J−11 彫刻家 岩村一博 ...
完全手彫り　幸せを呼ぶ平和観音さま　　　作品番号 J−11　　彫刻家　岩村一博
完全手彫り 幸せを呼ぶ平和観音さま 作品番号 J−11 彫刻家 岩村一博 ...
完全手彫り　幸せを呼ぶ平和観音さま　　　作品番号 J−11　　彫刻家　岩村一博
完全手彫り 幸せを呼ぶ平和観音さま 作品番号 J−11 彫刻家 岩村一博 ...
完全手彫り　幸せを呼ぶ平和観音さま　　　作品番号 J−11　　彫刻家　岩村一博
平和観音さま 実物・立体作品 作品番号 B−3 彫刻家 岩村一博 ...
完全手彫り　幸せを呼ぶ平和観音さま　　　作品番号 J−11　　彫刻家　岩村一博
完全手彫り 平和観音さま 作品番号 F−７ 彫刻家 岩村一博 - www ...
完全手彫り　幸せを呼ぶ平和観音さま　　　作品番号 J−11　　彫刻家　岩村一博
一木の中から誕生、平和観音さま 作品番号Ｔ−21 彫刻家 岩村一博 ...
完全手彫り　幸せを呼ぶ平和観音さま　　　作品番号 J−11　　彫刻家　岩村一博
優しい平和観音さまの特別奉納 作品番号G−8 彫刻家 岩村一博 | www ...
完全手彫り　幸せを呼ぶ平和観音さま　　　作品番号 J−11　　彫刻家　岩村一博
完全手彫り 平和観音さま 作品番号 F−７ 彫刻家 岩村一博 - www ...
完全手彫り　幸せを呼ぶ平和観音さま　　　作品番号 J−11　　彫刻家　岩村一博
優しい平和観音さまの特別奉納 作品番号G−8 彫刻家 岩村一博 | www ...
完全手彫り　幸せを呼ぶ平和観音さま　　　作品番号 J−11　　彫刻家　岩村一博
半抽象の平和観音さま 木彫・彩色 作品番号 D−5 彫刻家 岩村一博 ...
完全手彫り　幸せを呼ぶ平和観音さま　　　作品番号 J−11　　彫刻家　岩村一博
平和観音さま 実物・立体作品 作品番号 B−3 彫刻家 岩村一博 ...
完全手彫り　幸せを呼ぶ平和観音さま　　　作品番号 J−11　　彫刻家　岩村一博
一木の中から誕生、平和観音さま 作品番号Ｔ−21 彫刻家 岩村一博 ...
完全手彫り　幸せを呼ぶ平和観音さま　　　作品番号 J−11　　彫刻家　岩村一博
完全手彫り 幸せを呼ぶ平和観音さま 作品番号 J−11 彫刻家 岩村一博 ...
完全手彫り　幸せを呼ぶ平和観音さま　　　作品番号 J−11　　彫刻家　岩村一博
平和観音さま 特別配布キャンペーン 作品番号 Ｍ−14 彫刻家 岩村一博 ...
完全手彫り　幸せを呼ぶ平和観音さま　　　作品番号 J−11　　彫刻家　岩村一博
完全手彫り 平和観音さま 作品番号 F−７ 彫刻家 岩村一博 - www ...

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