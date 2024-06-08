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ファブリックソファ　ソファー　1人掛け　リビングダイニング　グリーン　緑色
商品番号 T40364373218
商品名

ファブリックソファ　ソファー　1人掛け　リビングダイニング　グリーン　緑色
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 7,392 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◼︎商品詳細ファブリックソファ　ソファー　1人掛け　リビングダイニング　グリーン　緑色サイズ幅880×奥行750×高さ695座面高390購入後部屋に置いていましたがあまり使用しませんでした。細かな傷やほつれ等はご理解ください。◼︎梱包発送大型商品のためたのメル便での発送になります。梱包もプロにお任せし、組み立て後の完成品のまま送ります。直接取引も可能です。ご検討よろしくお願い致します。テイスト...アンティーク・クラシック、シンプル・ベーシック、ナチュラル、北欧カラー...グリーン主な張り地...布・ファブリッククッション材...Sバネ・S型スプリング機能...クッション付ソファソファー1人掛け1人掛けソファーダイニングチェア1人掛けソファ1Pソファ一人掛けソファーフロアソファーひじ掛け一人暮らし在宅リモートワークテレワーキングテイスト...アジアン・エスニック・モロッコ風、シンプル・ベーシック、ナチュラル、北欧、和風カラー...グリーン
http://narcologia.ru/goods/smear568704.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture658141.html
http://narcologia.ru/goods/enquire890789.html
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