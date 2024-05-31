【最終値下げ】美品✨✨ソファ　白　ベージュ

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新しいソファーを購入したため出品します。数週間のみ使用しました。発送の際背もたれ面取り外して梱包予定です送料が1万円が込みなのでお値下げお控えください主な張り地...布・ファブリック、合成皮革テイスト...シンプル・ベーシック本体重量...約20kg目立つ汚れはないですが新品ではないので神経質な方はお控えくださいませ。素人検品のためご了承ください大型家具になり送料が1万円超えるため返品交換できませんご了承の上でよろしくお願い申し上げます。1人がけソファー1人掛けシングルソファーシンプルソファー1人用ソファソファークッションシングルセットバイカラーフランフラン 一人暮らし かわいいソファおしゃれソファ シンプルソファ1人掛けソファ 輸入家具