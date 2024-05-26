IDC大塚家具取扱 英国 art forma Hastings II スツール

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★おまとめ買いでお値引き出来ます。お気軽にお問い合わせください。※高級家具販売のIDC大塚家具でお取り扱いがあります。幅58cm奥行57cm高さ32cmブランド：artformaアートフォーマ(イギリス)商品名：HastingsIIヘイスティングス2品名：スツール/オットマン素材：天然木張り材：ビスコース、ポリエステル高級家具販売のIDC大塚家具でお取り扱いのある、英国最大級のソファブランドartformaのHastingsII(ヘイスティングス2)のスツール/オットマンです。ペールピンクの張地や美しいボタン止め、可愛いらしく仕上げられた脚が目を引く上品なスツールです。デザインだけでなく、座り心地が良いところも魅力です。おすすめします。●artformaアートフォーマアートフォーマは、1937年にイギリスのロングイートンで創業しました。英国最大級のソファブランドと知られていて、優れた家具ブランドの証し「ギルドマーク」を与えられました。アートフォーマソファの細部までオリジナリティが凝らされれていて、フレームやスプリングの製造から、生地のカッティングや張り合わせまで、すべての工程が自社工房の職人によって造られています。【状態の説明】中古品です。キズやスレ、ヨゴレがあり、ボタンが1個無いです。ご使用には問題ありません。まだまだお使いいただけます。検索ワード#カッシーナ#アルフレックス#カリモク家具#マル二木工#コスガ#三越家具#ブルージュ#横浜ダニエル#オールドメゾン#銀座和光#ローラアシュレイ#artforma#アートフォーマ#イギリス#英国#HastingsII#ヘイスティングス2#スツール#オットマン#天然木#老舗#布張#ボタン留め#アンティーク調#クラシカル家具M6370