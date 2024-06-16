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九谷焼　柚子
商品番号 S54638819475
商品名

九谷焼　柚子
ブランド名 九谷焼
特別価格 税込 1,920 円
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商品詳細

お皿/お椀/デザート食器...皿/プレート九谷焼の柚子柄、約16センチ。５枚セットです。新品未使用になります(^^)
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