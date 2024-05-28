オブジェ 置物 モダン モデルルーム 展示品

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タイトルLit’sItem☆オブジェ置物モダンモデルルーム展示品検索ACTUSalfrexBoConcept大塚家具カッシーナアルフレックスサイズ縦:13横:10高さ:29＊単位はcmコメントこちらはモデルルームで使用されていたオブジェになります。どんなスペースに置いても軽やかで、空間を小粋に引き締めてくれます。リビングでの使用はもちろんのこと、オフィスの応接などにもオススメの逸品です。研ぎ澄まされた感性が宿るメリハリの効いたインテリアは、ひと味違うワンランク上のライフスタイルを演出するでしょう。コンディション中古品のため使用に伴う傷や擦れ等がございますが、まだまだお使い頂ける商品です。写真にて傷等の詳細を必ずご確認ください