technics テクニクス SH-DJ1200 ·DJミキサー　動作オケ

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種類···DJミキサー technicsテクニクスSH-DJ1200本体、電源ケーブルのみ通電確認済み梱包はプチプチ、段ボールにて発送します。■コンディション・使用に影響の出るものではありませんが、使用感、擦れや小傷はありますので、現状品としてお買い得な価格として出品致します。・破損等はございません。写真をご確認下さい。・完品をお求めの方、神経質な方はご遠慮下さい。■注意事項・現状品である事をご理解の上、ご入札下さい。・現状品の為、全ての動作を保証するものではありません。