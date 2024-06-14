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【値下げ】【川島織物】狩猟紋錦♢新品♢伝統柄☆テーブルクロス
商品番号 G77097433711
商品名

【値下げ】【川島織物】狩猟紋錦♢新品♢伝統柄☆テーブルクロス
ブランド名 カワシマオリモノ
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆価格は、このままでお願いいたします♪狩猟紋錦サイズ：約２８センチ、約６９センチ（フリンジ部分含む）新品、自宅保管品。自宅保管品にご理解いただける方のご購入をお願いいたします。光沢があり、とても美しい絵柄です。テーブルセンターテーブルクロス#伝統柄
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