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- 【値下げ】【川島織物】狩猟紋錦♢新品♢伝統柄☆テーブルクロス
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商品詳細
☆価格は、このままでお願いいたします♪狩猟紋錦サイズ：約２８センチ、約６９センチ（フリンジ部分含む）新品、自宅保管品。自宅保管品にご理解いただける方のご購入をお願いいたします。光沢があり、とても美しい絵柄です。テーブルセンターテーブルクロス#伝統柄
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