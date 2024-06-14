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■専用■　ポリカーボネート製　フラワーベース　おまとめセット
商品番号 G69228064459
商品名

■専用■　ポリカーボネート製　フラワーベース　おまとめセット
ブランド名 Gankle
特別価格 税込 13,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Φ13×H24　Φ10×H30Φ12×H15Φ15×H20Φ20×H15　（球形）Φ30×H22.5（球形）12×12×12　（スクエア）
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