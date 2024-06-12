【新品】岩蛙　長さ24㎝／石像　石材　庭石　石　置物　蛙　カエル　かえる

カテゴリー：蛙石種：G633長さ：24cm仕上げ：粗ノミ手加工の加工工程において、最初の粗のみで加工は終了！素朴感と力感が感じられます。お庭や玄関のアクセントに！ーーーーーーーーーーー他にも商品を揃えています！良かったらこちらからご覧ください。#sasuke_ishichannelーーーーーーーーーーー#石像#石材#庭石#石#置物#蛙#カエル#かえる



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