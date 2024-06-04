ステンレス製 コルク 腕時計スタンド アクセサリースタンド ハンドメイド

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商品詳細
ステンレス仕上げの完全ハンドメイド作品です。ステンレスは三日月形、コルクは滑り止め加工もされており、腕時計やブレスレットなどアクセサリーを機能的デザイン性も高くディスプレイできる一品です。【主な特長】◆ハンドメイド:一つ一つ手作りで、ステンレスはヘアライン＆サテン仕上げ。接続部分は丁寧に溶接されているのが解ります。◆傷防止設計:コルクシートが腕時計を傷から守ります。滑り止め加工も施されています。◆高級感:重厚感のある仕上がりで、お部屋のインテリアにもぴったり。仕様：全体サイズ:幅26cm、奥行き14cm、高さ20cmパイプの径:4.0cm重さ:1475g材質:ステンレス、コルクシート※こちらは比較的キレイな状態ですがあくまでも中古となります。ご理解のうえ、ご購入お願い致します。#腕時計スタンド#アクセサリースタンド#accessory#accessorystand#スタンド#ステンレススタンド#ハンドメイド#ディスプレイスタンド
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