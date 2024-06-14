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ヒマラヤ産　ブラック水晶原石　クラスター
商品番号 M43008190271
商品名

ヒマラヤ産　ブラック水晶原石　クラスター
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,590 円
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商品詳細

[タイムセール]10/3118:00まで¥7800→¥7000ヒマラヤ産　ブラック水晶原石クラスター希少品サイズ縦　　約8㎝横　　約10㎝高さ　約6㎝重さ　約400g　　※モリオン(黒水晶)は、魔よけ・邪気祓い効果をもつ石の中でも最強の効果を発揮し、邪気・悪念・不安・恐怖など、あらゆるマイナスエネルギーから持ち主を強力に守ってくれるといわれています。
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