木製舵輪 アンティーク 錨 舵取り 操舵 船舵 船ハンドル インテリア ラッ

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商品詳細
即購入ok◆シンプルだからこそおしゃれ！◆高級感のある高品質な商品を厳選した専門店。◆沖縄本島住所の場合、1,800円追加ご了承いただきますようお願いいたします。◆簡易包装にて発送します。◆まとめて発送するので発送まで?7日お時間頂きます。急ぎの発送できません。◆神経質な方、せっかいな方はご遠慮ください。◆宜しくお願いします◆商品について：新品：インポート品：ノーブランド：即購入OKです航海ビーチホイール、シンプルで品質、汎用性製品地中海スタイルで、吊りで任意の位置。木製ボートアンカー、地中海スタイル、歳職人技、非常に芸術的。木製船ホイール、舵マリン要素ために不可欠である。
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