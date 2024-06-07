中国置物　翡翠(ヒスイ)桃の木 盆栽

中国美術品の置物だと思われ「桃木盆景」と呼ばれています。（経年に伴う汚れがあるかもしれませんが、傷みはありません。)全高：約52cm(鉢含む)横巾：約33cm鉢(6角)：高さ約8.5cm、径約22cm重量：約6kg素人採寸ですので誤差はご容赦ください。ご覧のように、とても綺麗な桃の木の置物です。35年程前に三越にて購入したものです。このお品のように大きい物ほどお値打ちがあります。縁起物ですので、玄関、床の間などに飾って頂ければ幸いです。とても存在感がある置物です❗️



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