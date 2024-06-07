大幅値下！迫力あるピンク珊瑚★２連！彫刻（蟹）置物

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商品詳細
観賞用珊瑚（サンゴ）になります。20数年以上前に製作されたもので、溶岩石を土台とした迫力あるピンク（コーラル）珊瑚（サンゴ）の２連に蟹の彫刻物が飾られています。オブジェ、インテリア、置物、など観賞用装飾品としていかがでしょうか。珊瑚（左）高さ約20cm×幅約20cm珊瑚（右）高さ約18cm×幅約15cm蟹 高さ約1〜1.5cm×幅約1.5〜2.5cm
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