BITOSSI HOME ビトッシホーム 2個セット

BITOSSIHOMEビトッシホーム イタリア製砂時計アワーグラスクレッシードラ約60分砂時計です。緩衝材に包んだまま、飾ることもなくしまいこんでいました。高さ約36cm直径約11cm中古品、自宅保管の品であることをご理解の上お願いします。神経質な方はご購入をお控えください。即購入可能です。



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