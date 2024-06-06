レトロ盆栽鉢……花器……

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商品詳細
骨董盆栽鉢 若しくは 花器鉢ならば、穴があるのではないかと素人の私は思ったりしております。白地に青の手書きの花等が綺麗です。花の絵は一面づつ異なります。とても素敵です。◾️サイズ高さ 外寸 約8cm 内寸 約2.5cm縦x横 約24x19cm◾️足のがたつきあり3mmくらい◾️割れ、カケなし個人所有の長期自宅保管品になります。ご理解のある方のご購入をお願い致します。返品はお断りさせて頂きます。骨董盆栽鉢 骨董花器アンティーク レトロ盆栽 レトロ盆栽鉢
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