TIFFANY\u0026Co. ティファニー ミニブルーボウボックス 小物入れ

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商品詳細
ティファニーのボックスとリボンからデザインされた陶器の小物入れです。小さくて可愛らしいデザインです。以前、頂いてそのまま使わずに保管していましたので綺麗です。お箱は経年劣化ではげています。お写真でご確認ください。素材：陶器サイズ:約幅5.4cm×5.4cm高5.8cm（リボン含む）個人の採寸ですので誤差があることは、ご了承ください。自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/Stanford644873.html
http://narcologia.ru/goods/passionate563513.html
http://narcologia.ru/goods/choice420085.html
【正規紙袋・リボン付き】ティファニー TIFFANY＆CO ミニブルーボウボックス 置物 リングピロー
■新品■未使用■ TIFFANY＆Co. ティファニー ミニブルーボウボックス リボン オブジェ 小物入れ 陶器 ティファニーブルー BE2215
TIFFANY & Co. (ティファニー) 小物入れ ミニブルー ボウボックス ...
■新品■未使用■ TIFFANY＆Co. ティファニー ミニブルーボウボックス リボン オブジェ 小物入れ 陶器 ティファニーブルー BE2215
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ティファニー Tiffany u0026Co. ティファニーボックス 小物入れ 陶器-
ティファニー ミニブルーボウボックス 小物入れ リングピロー ジュエリーボックス | フリマアプリ ラクマ
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■新品■未使用■ TIFFANY＆Co. ティファニー ミニブルーボウボックス リボン オブジェ 小物入れ 陶器 ティファニーブルー BE2215
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ティファニー Tiffany u0026Co. ティファニーボックス 小物入れ 陶器-
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