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TIFFANY\u0026Co. ティファニー ミニブルーボウボックス 小物入れ
商品番号 X61143319573
商品名

TIFFANY\u0026Co. ティファニー ミニブルーボウボックス 小物入れ
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ティファニーのボックスとリボンからデザインされた陶器の小物入れです。小さくて可愛らしいデザインです。以前、頂いてそのまま使わずに保管していましたので綺麗です。お箱は経年劣化ではげています。お写真でご確認ください。素材：陶器サイズ:約幅5.4cm×5.4cm高5.8cm（リボン含む）個人の採寸ですので誤差があることは、ご了承ください。自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。
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