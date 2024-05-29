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ピアノトップカバー アップライト ピアノカバー 3点セット 刺繍 上品 レース柄
商品番号 V98127621301
商品名

ピアノトップカバー アップライト ピアノカバー 3点セット 刺繍 上品 レース柄
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 3,376 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★ご来店いただいて誠にありがとうございます。沖縄への発送が高いですから、１8００円の送料が必要です。ご了承ください。【サイズ】：ピアノカバー：85cm*220cm、キーボードカバー：30cm*200cm、1人掛けチェアカバー：38*58cm、2人掛けチェアカバー：38*78cm。【カラー】：コーヒー【商品内容】：3点セット（1人掛けチェアカバー＋ピアノカバー＋キーボードカバー）【素材】：ポリエステル生地には、水に縮まない、耐久性がありしわになりにくく、速乾機能をもつ、手入れがとっても簡単です！（外部損害と傷から保護します。急激な温度と湿度の変化に対して穏やかな絶縁を提供します。）【仕様】：周囲は繊細な花模様のレースで縁取りされ、華やかで上品な雰囲気になります。独特の外観でしわになりにくてよい懸垂感を持つ。大切なピアノの保護をしつつ、お部屋のアクセントにもなる素敵なアイテムです。【オススメ】：電子ピアノカバー?キーボードカバー?アップライトピアノのトップカバーとしてご使用いただけます。ローボードや下駄箱など長めの家具のカバーリングにもご使用いただけます。
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