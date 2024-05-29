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アメジスト 紫水晶
商品番号 X20402239010
商品名

アメジスト 紫水晶
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,400 円
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商品詳細

アメジスト紫水晶　　購入より30年ほど経過していますが、傷などはなく、パワーストーンとして、インテリアに飾っておくとよいかと思います。＜サイズ:大きいほう＞木の台座：110mm*70mm＜総重量：大きいほう＞520g＜サイズ:小さいほう＞水晶のみ：55mm*35mm*45mm＜総重量：小さいほう＞115g状態は写真よりご判断ください。すり替え防止のためNC/NRとなっています。❇︎この商品以外にも多数出品しているので、ぜひ商品ページをご覧ください。#天然石#原石#紫水晶#アメジスト#パワーストーン#アメジスト原石#ブラジル産#アメジストドーム#アメシストクラスター#水晶#水晶クラスター#天然石#宝石#原石#パワーストーン
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