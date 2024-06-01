スワロフスキー　フクロウの赤ちゃん　SWAROVSKI

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即購入OKです!◆ブランド・シリーズ◆スワロフスキー SWAROVSKIフクロウの赤ちゃん梟 フクロウ 不苦労 縁起物枝 止まり木箱つきフクロウは知恵と高潔のシンボルです。カップルがお互いを見つめ合う姿を表現したこの愛らしいクリスタル・オブジェは、FeatheredBeautiesコレクションにロマンチックな雰囲気を添えます。きらめくクリア・クリスタルに390面のファセットを施して作り上げました。大切な方の心に響く特別なギフトに最適です。装飾品であり玩具ではありません。色:ホワイトサイズ:7.5x5.1x4.1cm素材:クリスタルデザイナー:ハインツ・タベルトショファー参考新品価格：29,700円#スワロフスキー#SWAROVSKI#ふくろう#置物#縁起物#プレゼント#梟#鳥#ガラス#フクロウ#フクロウの赤ちゃん#インテリア#幸福素材···ガラステイスト···エレガント