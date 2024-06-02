縁起物☆石像　置物　龍・虎・亀・蛙☆骨董

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商品詳細
骨董品を営んでいた父の私物になります。石像なので、とても重たいです。亀と蛙は蓋になっています。玄関やテーブルなどに。詳細はわからないので、画像にてご確認ください。サイズ:後ほど他サイトでも出品しておりますので、ご購入前にコメントで在庫確認をお願いします。また、プロフィールをご確認下さい。
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