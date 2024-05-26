【新品未使用】【COMME des GARCONS】二つ折り財布　ドット柄　本革

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ブランド：【COMMEdesGARCONS】カラー：【グレー】素材：【カーブレザー】サイズ：縦10.5cm×横12cm×マチ2cm商品状態：【新品、未使用】紹介：COMMEDESGARCONS(コムデギャルソン)の二つ折り財布です。(品番：SA2100PD)手触りの良い上質なカウレザーのボディにホワイトのドット柄が全面にプリントされたコムデギャルソンらしいアイテムです。カードホルダーは4枚あり、お札入れはもちろん小銭入れも完備。オープンポケットも2つあり充実の収納力です。メンズ・レディース問わず、ユニセックスでご利用頂ける、おすすめの一品です。商品は箱付き、ショッパーは無しでのお届けいたします。・本製品は並行輸入品です。・本製品は革に若干の個体差がございます。写真にてご確認の上ご検討ください。・他にも多数出品しておりますので宜しければ他の商品もご覧ください。・本製品は他サイトでも出品中です。