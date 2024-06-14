エルメス　カシミアシルク　マフラー　新品未使用

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数年前に国内エルメスブティックにて購入新品未使用無臭カシミヤ70%絹30%176×29cm程マフラーというネーミングですが、シルクカシミヤストールなので、室内でも巻いたままで大丈夫です滑らかで気持ちの良いシルクの肌触りとカシミヤの温かさのメンズストールです表側はシェーヌダンクルの柄，リバーシブルの裏はニュアンスカラーのトープ無地で，とても使いやすいですエルメスのメンズラインの巻物系がとても好きで、こちらも私用に購入したのですが、巻物を買い過ぎているので出品いたします当時13万程でしたが，現在価格は更に値上がりしておりますので，大変お買い得にしております薄紙は少しシワも寄っておりますが、写真の箱に入れて発送致しますショップカードはお付けしません即購入OKです#ユニセックスカラー···グレー柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···シルク、カシミヤ