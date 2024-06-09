XL 40周年記念 大ZOIDS博2023 ZOIDSロゴ Tシャツ 未開封品

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40周年記念大ZOIDS博2023ZOIDSロゴTシャツXLサイズ未開封品未開封品ですがたたみシワなどある場合があります。状態に神経質な方は購入をお控え下さい。購入者様都合による返品はお受け出来ません。よく検討の上購入お願いします。発送は出品者負担でゆうゆうメルカリ便で行います。※2つ折りにして発送する予定です。※他のサイズご希望の場合はコメントから問い合わせ下さい。※仕事の移動中（関東1都3県）に発送手続きを行うことがあるので発送地域未定とさせていただきます。