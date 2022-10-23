NEW ERA/ パドレス　ダルビッシュ　サインラスト1点

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商品詳細
NEWERA/ニューエラ 9FORTY/MLBサンディエゴ・パドレスSanDiegoPadresダルビッシュ有【9FORTY】ダルビッシュサインキャップこちらサイズ調整可能な9FORTYボディ、フロントにはチームロゴとサイン入り刺繍仕様の逸品です。59FIFTY、9FIFTYに比べて浅めのフォルムとバイザーが特徴的な9FORTY。ヤングからアダルトまで、ユニセックスでご着用できます。 ※値引きはご遠慮くださいカラー···ブラウン形···ベースボール素材···コットンサイズ56.8cm～60.6cmサイズーAdjustble （ベルト調整式）ヤンキース、エンジェルス、ジャイアンツ、ホワイトソックス、ドジャースマリナーズ、ニューヨークメッツ
http://narcologia.ru/goods/procurement879333.html
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