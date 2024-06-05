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LANVIN ランバン　ニットタイ　ウール　赤
商品番号 W62675422360
商品名

LANVIN ランバン　ニットタイ　ウール　赤
ブランド名 ランバン
特別価格 税込 1,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LANVINランバンのニットタイです剣先幅…約5.3㎝素材…ウール100%イングランド製刺繍JLロゴ入り柄・デザイン...無地カラー...レッド
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