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ルイヴィトンポルトフォイユ・ミュルティプルM30843
商品番号 A21946908175
商品名

ルイヴィトンポルトフォイユ・ミュルティプルM30843
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 17,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ほぼ使用していません11.5x9x1.5cm(幅x高さxマチ)素材：タイガ・レザー（皮革の種類：牛革）ライニング：レザー（皮革の種類：牛革）カード用ポケットx3内ポケットx2紙幣、チケット用コンパートメントx2領収書用サイドポケットx2カラー···シルバー
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