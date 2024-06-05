ルイヴィトンポルトフォイユ・ミュルティプルM30843

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ほぼ使用していません11.5x9x1.5cm(幅x高さxマチ)素材：タイガ・レザー（皮革の種類：牛革）ライニング：レザー（皮革の種類：牛革）カード用ポケットx3内ポケットx2紙幣、チケット用コンパートメントx2領収書用サイドポケットx2カラー···シルバー