ポールスミスコレクション　マフラー

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即購入大歓迎です‼︎ポールスミスコレクション マフラータグ無しおそらくカシミヤかと思います31×172※多少の誤差はご了承ください中古品としての使用感経年など細かな点までは記載しておりません個人出品のため汚れ、傷、ほつれ、毛玉など見落としがあることがございます上記の見落としがあることを含めての価格です中古品とのご認識の上細かな状態や臭いなどお気にされる方はご購入をお控えください返品クレームお受けできません⚠︎ポスト投函発送致します⚠︎たたみ皺 オリ皺ご了承ください