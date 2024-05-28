サムライジーンズ cap

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サムライジーンズのcapです。色はブラックとブラウン。それなりに着用しましたので、写真ではよくわかりませんが、おでこの当たる辺りに黄ばみがあります。その他は全くダメージ、型崩れ、汚れはありません。二個セットでの販売になります。折り畳んでの発送になります。ご了承願います。