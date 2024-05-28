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サムライジーンズ cap
商品番号 X23795956124
商品名

サムライジーンズ cap
ブランド名 サムライジーンズ
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サムライジーンズのcapです。色はブラックとブラウン。それなりに着用しましたので、写真ではよくわかりませんが、おでこの当たる辺りに黄ばみがあります。その他は全くダメージ、型崩れ、汚れはありません。二個セットでの販売になります。折り畳んでの発送になります。ご了承願います。
http://narcologia.ru/goods/mythic304435.html
http://narcologia.ru/goods/protein266734.html
http://narcologia.ru/goods/assessor107803.html
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