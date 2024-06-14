栃木レザー ピーナッツ型スタッズベルト 黒Xホワイトレザー

信頼と実績の国内最高峰の栃木レザー（牛革）を使用したスタッズベルトです。ベルトの幅は40mm、革の厚みは約４ｍｍ。色は黒色です。スタッズはアメリカで１００年以上の歴史を誇るスタンダードリベット社製の二つ爪ラウンドヘッドスポッツを使用しています。ホワイトレザーは栃木レザーを薄く漉いて使用しています。サイズは下記の７種類よりお選びください。３０インチ（全長９０ｃｍ・穴の位置６９ｃｍ、７２ｃｍ、７５ｃｍ、７８ｃｍ、８１ｃｍ）３２インチ（全長９５ｃｍ・穴の位置７４ｃｍ、７７ｃｍ、８０ｃｍ、８３ｃｍ、８６ｃｍ）３４インチ（全長１００ｃｍ・穴の位置７９ｃｍ、８２ｃｍ、８５ｃｍ、８８ｃｍ、９１ｃｍ）３６インチ（全長１０５ｃｍ・穴の位置８４ｃｍ、８７ｃｍ、９０ｃｍ、９３ｃｍ、９６ｃｍ）３８インチ（全長１１０ｃｍ・穴の位置８９ｃｍ、９２ｃｍ、９５ｃｍ、９８ｃｍ、１０１ｃｍ）４０インチ（全長１１５ｃｍ・穴の位置９４ｃｍ、９７ｃｍ、１００ｃｍ、１０３ｃｍ、１０６ｃｍ）４２インチ（全長１２０ｃｍ・穴の位置９９ｃｍ、１０２ｃｍ、１０５ｃｍ、１０８ｃｍ、１１１ｃｍ）ジーンズのインチ表示はメーカーにより誤差がありますのでセンチでご確認ください。サイズの確認は最後の画像を参考にしてください。バックルはニッケル鍍金、ダブルピンです。バックルは取り替え可能です。ハンドメイドの為、スタッズのズレや小さな傷がつく場合がありますがご了承ください。画像の色と実物の色が少し違う場合がありますがご了承ください。革は動物の皮膚を加工した天然素材を使用している為、革の表面にはその動物が生きていた時に持っていた様々な痕跡があります。血筋、シワ、小傷、染まり具合の違いなどがある場合がありますがご了承ください。こちらのベルトは受注生産となりますので納期は約1週間です。また、受注生産の為、サイズ違いでの交換はお受けできませんのでお間違えのないようにご確認ください。



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