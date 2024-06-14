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未使用　ALASHAN CASHMERE カシミアマフラー　ノバチェック
商品番号 D13076560381
商品名

未使用　ALASHAN CASHMERE カシミアマフラー　ノバチェック
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【PREMIUM】ALASHANCASHMEREアラシャンピュアカシミヤ100%カラー··グレー系柄・デザイン···ノバチェック　タータンチェック素材···カシミヤ31.5×158（ふさ含）ふさ　7cm素人採寸なので誤差はご了承ください。着用感は人により異なるため、着画、身長や体重、着用感などの質問はご遠慮ください。実寸を参考になさってください。アイビー、プレッピー、トラッド、アメトラ好きの方にぜひ大切にしていただきたい商品です。コンディション:未使用。大きな汚れや傷、破損などダメージはございません。見落としがあることもありますのでご了承ください。神経質な方はご遠慮ください。　バーバリー好きの方にもおすすめです。
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