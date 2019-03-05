♂♀【新品◆英国名門】Begg\u0026Co アンゴラ混 ウール マフラー 青 チェック

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商品詳細
#ＫＪ＿全品一覧⇦クリック#ＫＪ＿小物＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿レディース＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿メンズ＿ビジネス～キレカジ＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿メンズ＿アメカジ〜アウトドア＿一覧⇦クリック♂♀【新品◆英国名門】BEGG\u0026COベグ＆コーアンゴラ混ウールマフラーブルータータンチェック【 アイテム紹介 】アンゴラ混紡ウールを使用したなめらかな手触りのマフラー。落ち着いた配色、スタイリッシュな印象。普段のコーデを上品にブラッシュアップしてくれます。エルメスやルイヴィトンなど、世界最高峰のメゾンのマフラーやストールの一部生産を請け負えるほどの実力派だけあり、素材の扱いは1級品です。【 ブランド紹介 】1866年設立、150年近くの歴史を持つファクトリーブランド。有名セレクトショップや、ロンドンやパリの高級メゾンを始め、多くのデザイナーズブランドに商品を供給している実績高いブランドです。伝統的でありながら現代的感覚にも優れ、品質・デザイン共に高い評価を得ている。素材にはカシミヤ、ラムズウール、アンゴラ、シルクなど天然繊維のみを使用、柔らかい雲のような手触りはベグ・スコットランドの代名詞。毛並みも上質、肌触りは世界最高級のクオリティーです。【 商品詳細 】生産国：スコットランド付属：紙タグカラー：ブルータータンチェック（ブルー系×ブルーグレー系×ブラック系×ホワイト系）素材：ウール７５％ アンゴラ２５％全長：約152cm（フリンジ含めず）幅：約31cm若干の誤差はご容赦下さい。新品未使用。保管時の微細なシワなどはご容赦ください。柄・デザイン...チェックカラー...ブルー素材...ウール
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