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新品未使用 Y-3 yohji 22AW ロゴTシャツ 2XSサイズ　ブラック
商品番号 P74174105760
商品名

新品未使用 Y-3 yohji 22AW ロゴTシャツ 2XSサイズ　ブラック
ブランド名 ワイスリー
特別価格 税込 5,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Y-3ワイスリーヨージロゴTシャツ新品未使用タグ付き、確実正規品です。Y-3とヨージヤマモトのyohjiのロゴが両方入っているデザインはあまり見ないため、周りと差がつく1着になること間違い無いです！サイズ：2XS(日本サイズS～M相当、下記参照)肩幅45cm身幅46cm着丈69cm※素人採寸につき、多少の誤差はご了承ください。カラー：ブラック、黒ホワイトも出品中です！即購入OKです！ヨージヤマモトヨウジヤマモトadidasアディダスyohjiyamamotoTシャツスウェットトレーナーパーカーフーディーロンＴデニムジャケットニットセーターカーディガンシャツ柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋
http://narcologia.ru/goods/freezer150598.html
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